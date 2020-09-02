Владимир Зеленский посетил Харьковщину: к приезду президента мыли заборы и асфальт

К приезду президента в украинских городах и селах всегда готовятся полным ходом, чтобы не было стыдно перед властью за ямы на дорогах, обшарпанные заборы и мусор во дворах. Жители города Песочин Харьковской области кардинально решили навести порядок перед сегодняшним визитом Владимира Зеленского, и даже протерли заборы, не говоря уже о высадке цветов и т.д.

В одном из Telegram-каналов города 2 сентября появилось видео, где показано, как коммунальные службы тщательно подметают асфальт, вытирают мокрой тряпкой заборы, моют дороги. Кроме того, к приезду президента белой краской покрасили даже пеньки в городе.

Зеленский должен присутствовать на открытие нового садика и школы в Песочине. Кроме того, президент отправится осмотреть библиотеку имени Ярослава Мудрого и музей Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове, после чего провести встречу с бизнес-кругами региона.

Президент также проведет инспекцию дорог в области, на которую были выделены средства в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский посетил Полтавскую область, где остался крайне недовольным состоянием местного аэропорта. Уже в этом году там начнут строить новую взлетную полосу. По словам президента, начиная с 2021 года, за 2-3 года планируется построить в Украине все необходимые аэропорты.