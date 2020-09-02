Минздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестирования

Для выхода из самоизоляции после заболевания коронавирусной болезнью в алгоритм тестирования уже на этой неделе будут внесены изменения. В случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования, а тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-8-й день, что позволит выйти из нее раньше.

Об этом на брифинге 2 сентября сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, теперь достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Те, кто переболел, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой тест бесплатно.

Главный санитарный врач сообщил, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях. В начале апреля таких лабораторий было 28. Минздрав добавил к своим 28 лабораториям 17 автоматических станций пробоподготовки и 34 прибора для идентификации, что позволяет делать 125 тысяч тестов в неделю. Еще в начале июня делали 65 тысяч тестирований. Тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) теперь проводятся в 318 лабораториях.

По его словам, в Украине проведено уже более 130 тысяч исследований на иммуноглобулины, из них наличие антител выявлено почти у 48 тысяч. Иммуноглобулин M свидетельствует о том, что человек находился в активной фазе развития коронавирусной болезни, иммуноглобулин G - что человек сталкивался с вирусом, перенес болезнь бессимптомно или сформировал иммунитет к заболеванию выздоровев.

Напомним, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 125 798 жителям Украины, из них 2 656 больных умерли, 58 817 человек выздоровели.

1 сентября выявлено наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни. В течение суток COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 495 человек. Умер 51 пациент с коронавирусом, 1 015 удалось побороть болезнь.