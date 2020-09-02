Минздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестирования

Для этого необходимо отсутствие симптомов.

Минздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестирования
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

Для выхода из самоизоляции после заболевания коронавирусной болезнью в алгоритм тестирования уже на этой неделе будут внесены изменения. В случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования, а тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-8-й день, что позволит выйти из нее раньше.

Об этом на брифинге 2 сентября сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, теперь достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Те, кто переболел, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой тест бесплатно.

Главный санитарный врач сообщил, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях. В начале апреля таких лабораторий было 28. Минздрав добавил к своим 28 лабораториям 17 автоматических станций пробоподготовки и 34 прибора для идентификации, что позволяет делать 125 тысяч тестов в неделю. Еще в начале июня делали 65 тысяч тестирований. Тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) теперь проводятся в 318 лабораториях.

По его словам, в Украине проведено уже более 130 тысяч исследований на иммуноглобулины, из них наличие антител выявлено почти у 48 тысяч. Иммуноглобулин M свидетельствует о том, что человек находился в активной фазе развития коронавирусной болезни, иммуноглобулин G - что человек сталкивался с вирусом, перенес болезнь бессимптомно или сформировал иммунитет к заболеванию выздоровев.

Напомним, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 125 798 жителям Украины, из них 2 656 больных умерли, 58 817 человек выздоровели.

1 сентября выявлено наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни. В течение суток COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 495 человек. Умер 51 пациент с коронавирусом, 1 015 удалось побороть болезнь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Несмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестовНесмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестов
В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусомВ Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом
Глава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детейГлава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детей
Семь больниц не могут подписать договор с НСЗУ из-за отсутствия письма от МинздраваСемь больниц не могут подписать договор с НСЗУ из-за отсутствия письма от Минздрава
В Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зонеВ Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зоне
Владимир Зеленский поручил Минздраву разработать вакцину от коронавирусаВладимир Зеленский поручил Минздраву разработать вакцину от коронавируса
В Минздраве прокомментировали заявление РоSSии о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусаВ Минздраве прокомментировали заявление РоSSии о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
В Минздраве заявили о росте количества сложных случаев COVID-19В Минздраве заявили о росте количества сложных случаев COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости