Шмыгаль поручил разобраться с бастующими шахтерами

Шмыгаль поручил разобраться с бастующими шахтерами

Министерство энергетики должно подготовить предложения по урегулированию ситуации с задолженности перед шахтерами шахты "Надежда" во Львовской области. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Во Львовской области на сегодняшний день есть напряжение среди горняков шахты "Надежда"… К сожалению, часть шахтеров не получили заработную плату. Это фактически негосударственное предприятие, действительно, государство на сегодняшний день не имеет инструментов прямой дотации средств на это предприятие", – заявил премьер.

"Люди не выходят, не поднимаются из шахты, их коллеги перекрывают дорогу, этот вопрос правительство знает и понимает", – добавил Д.Шмыгаль.

В связи с этим премьер поручил и.о. министра энергетики Ольге Буславец в ближайшие дни предоставить решения этой проблемы.

"Для того, чтобы мы хотя бы заверили людей, что правительство над решением этого вопроса работает и в ближайшее время он будет решен", – сказал Д.Шмыгаль.

По данным местных СМИ, на шахте "Надежда" пятые сутки продолжается подземный протест горняков. По состоянию на утро среды, 2 сентября, в забое остаются 26 человек. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Семьи шахтеров планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин.

Согласно госреестру "Шахта "Надежда" зарегистрирована в форме ЧАО, ее владельцем указано Министерство энергетики.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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