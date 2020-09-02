Полиция нашла мужчину, который избил нардепа Полякова

Патрульные с помощью видеокамер наблюдения нашли машину и остановили вероятного нападавшего.

Полиция нашла мужчину, который избил нардепа Полякова
Антон Поляков
Фото: facebook/ Антон Поляков

Полицейские разыскали вероятного нападавшего на исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику. Патрульные разыскали предполагаемого правонарушителя", - говорится в сообщении.

Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". Как было известно, в Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения Полякову и уехал на автомобиле Toyota. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя остановил экипаж патрульных.

Предварительно водитель подтвердил, что утром был участником конфликта с незнакомцем.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ночью 2 сентября в Киеве неизвестные избили исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Антона Полякова. Полиция открыла уголовное производство. Медики оказали пострадавшему помощь на месте и не госпитализировали.

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