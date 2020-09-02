Кравчук: делегация рассмотрит вопрос возможного исключения Фокина из ТКГ

Глава Контактной группы отметил, что заместителя назначал не он, а президент.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что украинская делегация на заседании обсудит последние высказывания его заместителя Витольда Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса Донбасса.

Об этом он заявил в интервью "Эспрессо".

Кравчук отметил, что не имеет никакого отношения к назначению Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

"Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал... и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас двоих пригласили в Офис президента, и нам двоим предложили такие должности", - рассказал глава делегации.

Он еще раз подчеркнул, что заявление Фокина является его личной позицией.

"Фокин выразил свою позицию, и мы к этой позиции не имеем никакого отношения. Имеет ли право Фокин выражать свою позицию? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель главы делегации", - отметил Кравчук.

Он также сообщил, что участники делегации обсудят заявления Фокина, а также вопрос, нужно ли после скандала оставлять его в ТКГ.

"Думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию", - сказал Кравчук.

Относительно устранения Фокина с должности его заместителя, Кравчук еще раз подчеркнул, что Фокина назначал не он.

"Еще раз подчеркну: это вопрос не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина. Каждый баран, простите, должен висеть за свою ногу... Делегация соберется, и мы этот вопрос обсудим", - сказал глава ТКГ.

Напомним, Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Сам Фокин, комментируя реакцию на свои заявления, сказал, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".