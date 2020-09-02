Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник

В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа.

Об этом пишет agronews.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров.

Компенсация страхового платежа - распространенная практика в странах Евросоюза . По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании, и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.

"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой, - средства из резервного фонда. Правда, до сих пор ничего не выплачено... А из средств на государственную поддержку аграриев произвести компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа - единственный выход", - отметил глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Фото: agronews.ua

Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства - на случай АЧС и других возможных проблем.

Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.

"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом ВР, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", - резюмировал Иван Слободяник.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова скорректировало прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 70 млн тонн до 68 млн тонн. Это произошло из-за длительной засухи и аномально высоких температур.