Посол Израиля приехал в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-Шана

Посол Израиля в Украине, раввин Джоэл Лион, вместе с дипломатами посольства осуществляют официальный визит в город Умань.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Отмечается, что целью этого визита является ознакомление с подготовкой города и области накануне еврейского нового года Рош ха-Шана.

Делегация дипломатов встретилась с главой Черкасской областной государственной администрации Сергеем Сергийчуком и мэром города Умань Александром Цебрием, а также с руководителями Национальной полиции, больниц и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышку COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам, я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе, и во избежание дальнейших актов антисемитизма", - подчеркнул Лион.

Фото: Александр Демченко

Фото: Александр Демченко

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал пикет под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

После этого президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Черкасскую область.

С полночи 28 августа, по решению Кабмина въезд иностранцев в Украину запретили. Среди исключений для тех, кому въезд все-таки разрешен, паломников нет. Однако, в ночь на 28 августа в Умань все же прибыл автобус с паломниками, из-за чего произошел конфликт, и местные жители вызвали полицию. После этого мэр Умани попросил разрешения обустроить КПП на въезде в город.