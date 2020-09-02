Посол Израиля приехал в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-Шана

"Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышку COVID-19", - отметил Джоэл Лион.

Посол Израиля приехал в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-Шана
Фото: Олександр Демченко

Посол Израиля в Украине, раввин Джоэл Лион, вместе с дипломатами посольства осуществляют официальный визит в город Умань.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Отмечается, что целью этого визита является ознакомление с подготовкой города и области накануне еврейского нового года Рош ха-Шана.

Делегация дипломатов встретилась с главой Черкасской областной государственной администрации Сергеем Сергийчуком и мэром города Умань Александром Цебрием, а также с руководителями Национальной полиции, больниц и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышку COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам, я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе, и во избежание дальнейших актов антисемитизма", - подчеркнул Лион.

Фото: Александр Демченко

Фото: Александр Демченко

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал пикет под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

После этого президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Черкасскую область.

С полночи 28 августа, по решению Кабмина въезд иностранцев в Украину запретили. Среди исключений для тех, кому въезд все-таки разрешен, паломников нет. Однако, в ночь на 28 августа в Умань все же прибыл автобус с паломниками, из-за чего произошел конфликт, и местные жители вызвали полицию. После этого мэр Умани попросил разрешения обустроить КПП на въезде в город.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Ивано-Франковска возмущен отнесением города к "красной" зоне и просит пересмотреть это решениеМэр Ивано-Франковска возмущен отнесением города к "красной" зоне и просит пересмотреть это решение
Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в УманиЗеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани
В Черновцах ослабили карантин после акций протеста из-за отнесения города к красной зоне В Черновцах ослабили карантин после акций протеста из-за отнесения города к красной зоне
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Верховный суд Израиля обязал правительство вернуть останки рабби Нахмана из УманиВерховный суд Израиля обязал правительство вернуть останки рабби Нахмана из Умани
В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и ТурцииВ Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции
Правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-ШанаПравительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана
Посол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставкуПосол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставку
Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - АваковПравительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости