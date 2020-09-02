Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве

“Последняя поездка в жизни...“: Зеленский очень огорчен увиденным на Полтавщине

Президент Владимир Зеленский посетил 1 сентября Полтавскую область, где заглянул в местный аэропорт. Впечатления у главы государства остались не самые лучшие. Он заявил, что взлетная полоса находится в аварийном состоянии и реконструировать аэропорт нужно начинать уже в этом году. На это необходимо выделить 425 млн грн.

"То, что мы сегодня увидели... Самолеты туда не прилетают. Аэропорт сегодня не работает. И когда я сегодня приземлился, я понял почему. Было ощущение, что это наша последняя поездка в жизни...", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, новые аэропорты будут строить по всей Украине, в рамках программы "Большая стройка". Начиная с 2021 года, за 2-3 года планируется построить в Украине все необходимые аэропорты. Средства на ремонт будут заложены в областных бюджетах.

“Последняя поездка в жизни...“: Зеленский очень огорчен увиденным на Полтавщине

В Полтавском аэропорту президенту доложили, что там был осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, а также приобретена спецтехника на сумму 78,2 млн грн.

Осмотрев взлетную полосу, Зеленский сказал: "Надо делать полосу. Поддерживать нет смысла, поскольку вы тратите деньги на поддержку, а полоса и дальше не функционирует".

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Днепре не построят новый аэропорт, несмотря на обещания Владимира Зеленского.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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