Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко

На сайте OLX появилась картина анонимного украинского художника под псевдонимом Жло-Бэнкси, которая называется "Поцелуй Зеленского и Порошенко". На одноименной картине изображены два целующихся политика. Автор провокационного "шедевра" устраивает аукцион, стартовая цена работы - 1000 долларов. По условиям аукциона, кто даст больше – тот и получит полотно.

Аукцион будет длиться до 26 сентября 2020. Именно в этот день Петр Алексеевич Порошенко отмечает свой День рождения. Возможно, автор картины рассчитывает, что экс-президент увидит картину и решит ее приобрести.

Текущая актуальная ставка, по состоянию на 2.09 – 1380$. Автор объявления оставил свой личный номер телефона, чтобы по любым подробностям с ним могли связаться.

Автор "поцелуя" Порошенка и Зеленского позаимствовал свой псевдоним от псевдонима скандального английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра Бэнкси. Он известный своими эпатажными выходками. Более двадцати лет прошло с того момента, как первые граффити Бэнкси появились на улицах Бристоля, но за эти годы никто так и не узнал, кто именно скрывается за псевдонимом

В 2019 году картина художника "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась на аукционе Sothebys в Лондоне 5 октября, что вызвало фурор у всей публики.