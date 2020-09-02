Кабмин предлагает ввести право на досрочное освобождение для пожизненников после отсидки 25 лет

За время независимости Украины на свободу вышли восемь пожизненников, к которым было применено помилование.

Кабинет министров Украины предлагает ввести право на досрочное освобождение для осужденных на пожизненное заключение после того, как они отбудут наказание в виде лишения свободы в течение 25 лет.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что за время независимости Украины на свободу вышли восемь пожизненников. Каждый из них, соответственно, отбыл 20, 15, 1,4, 19, 15, 9, 22 и 27 лет заключения перед тем, как к ним было применено помилование и они вышли на свободу.

Европейский суд по правам человека констатировал, что существующий механизм помилования не соответствует Европейской конвенции, а механизм освобождения пожизненников должен быть более четким и прозрачным.

"Поэтому мы предложили, что обращение об изменении наказания можно подавать после отбытия 10 лет заключения. Также должен быть подготовлен аргументированный план реинтеграции заключенного в общество. Кроме того, суд имеет право заменить пожизненное лишение свободы на срочное лишение свободы от 15 до 20 лет (то есть минимальный срок заключения пожизненника будет 25 лет: минимум 10 лет до обращения в суд, а затем дополнительно от 15 до 20 лет заключения). Надеемся на оперативную поддержку законопроектов коллегами из Верховной Рады", - отметил глава Минюста.

Напомним, в мае комитет Рады поддержал амнистию заключенных из-за коронавируса.