Министр попросил НБУ "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на монетах

Немчинов предлагает вернуть портреты с первых гривен.

?Министр попросил НБУ "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на монетах
Фото: пресс-служба НБУ

Министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Национальный банк изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 гривна и 2 гривны.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Я хочу попросить главу Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", - обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Напомним, что на гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород. В 2000-х годах их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.

В 2018 году в обращение выпустили монеты номиналом 1 грн и 2 грн, постепенно заменяющие эти банкноты. Владимир Великий и Ярослав Мудрый на них также с бородами.

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