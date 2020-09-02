Еще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусом

Народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько заболел коронавирусом.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - написал нардеп.

Сейчас Крулько находится дома на самоизоляции.

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, сегодня рассказала о своем самочувствии. Нардеп заявила, что кризисное состояние удалось пережить.