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2020-09-02
Еще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусом
Иван Крулько находится на самоизоляции.
Иван Крулько
Фото: Макс Требухов
Народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько заболел коронавирусом.
Об этом политик сообщил в Facebook.
"Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - написал нардеп.
Сейчас Крулько находится дома на самоизоляции.
Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, сегодня рассказала о своем самочувствии. Нардеп заявила, что кризисное состояние удалось пережить.