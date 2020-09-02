Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры Чечни
Айшат Кадырова возглавляет основанный ее матерью модный дом Firdaws.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат Кадырову первым заместителем министра культуры республики. Старшая дочь Кадырова в течение нескольких возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе.
Об этом сам глава Чечни сообщил в телеграме.
"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал Кадыров.
Он добавил, что в марте этого года наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Медаль была присуждена "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства".
Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который основала ее мать, Медни Кадырова, в 2009 году, пишет Радио Свобода.
В 2017 году СМИ обнародовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья в Грозном. Магазин работает с нарушениями ряда роSSийских законов, в частности не выдает чеки, продает товары без этикеток и не имеет достоверного юридического лица.
У Кадырова десять детей - четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многочисленные родственники Кадырова занимают ключевые государственные должности, однако до того его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни.
В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Рамзана Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину (Хадижат).