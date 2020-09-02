Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры Чечни

Айшат Кадырова возглавляет основанный ее матерью модный дом Firdaws.

Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры Чечни
Фото: islamnews.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат Кадырову первым заместителем министра культуры республики. Старшая дочь Кадырова в течение нескольких возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе.

Об этом сам глава Чечни сообщил в телеграме.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал Кадыров.

Он добавил, что в марте этого года наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Медаль была присуждена "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства".

Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который основала ее мать, Медни Кадырова, в 2009 году, пишет Радио Свобода.

В 2017 году СМИ обнародовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья в Грозном. Магазин работает с нарушениями ряда роSSийских законов, в частности не выдает чеки, продает товары без этикеток и не имеет достоверного юридического лица.

У Кадырова десять детей - четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многочисленные родственники Кадырова занимают ключевые государственные должности, однако до того его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни.

В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Рамзана Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину (Хадижат).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада в первом чтении одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГРада в первом чтении одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ
Зеленский назначил Стефанишину главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграцииЗеленский назначил Стефанишину главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции
Под Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки ШкарлетаПод Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки Шкарлета
Кабмин назначил Владимира Трофименко заместителем главы ГосспецсвязиКабмин назначил Владимира Трофименко заместителем главы Госспецсвязи
Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря СШАТихановская встретилась с заместителем госсекретаря США
Месячная зарплата министра спорта составляет шестизначную цифруМесячная зарплата министра спорта составляет шестизначную цифру
Следственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств гибели митингующего в БрестеСледственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств гибели митингующего в Бресте
ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давностиВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давности
Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУЗеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУ
Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГЗеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ
Последние новости
Подгружаем последние новости