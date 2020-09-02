Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат Кадырову первым заместителем министра культуры республики. Старшая дочь Кадырова в течение нескольких возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе.

Об этом сам глава Чечни сообщил в телеграме.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал Кадыров.

Он добавил, что в марте этого года наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Медаль была присуждена "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства".

Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который основала ее мать, Медни Кадырова, в 2009 году, пишет Радио Свобода.

В 2017 году СМИ обнародовали информацию о том, что Айшат может принадлежать бутик эротического нижнего белья в Грозном. Магазин работает с нарушениями ряда роSSийских законов, в частности не выдает чеки, продает товары без этикеток и не имеет достоверного юридического лица.

У Кадырова десять детей - четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многочисленные родственники Кадырова занимают ключевые государственные должности, однако до того его дети не занимали никаких постов в руководстве республики. В 2018 году "Русская служба Би-би-си" подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни.