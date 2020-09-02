Во время протестов 1 сентября в Беларуси задержали около 80 человек

Среди задержанных журналисты международных агентств.

Во время протестов 1 сентября в Беларуси задержали около 80 человек
Фото: TUT.by

В Беларуси во время массовых мирных акций протеста против фальсификаций выборов и насильственного разгона митингов в послевыборный период 1 сентября силовики задержали почти 80 человек, среди которых студенты и журналисты.

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что несколько десятков молодых людей силовики забрали на площади Победы. Там же милиция разогнала колонну протестующих студентов.

Во время освещения акции были задержаны около 20 журналистов. Среди задержанных журналисты Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" и TUT.by.

Задержанным журналистам предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает Onliner. Им грозит наказание в виде штрафа или административного ареста.

Белорусская ассоциация журналистов требует немедленного освобождения задержанных.

С 1 сентября в Беларуси объявили проведение крупнейшей массовой забастовки в стране. Во время акции протеста, которую устроили студенты университетов, произошли задержания.

Массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней были задержаны по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержание сопровождалось чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. После задержаний пыткам подверглись не менее 450 человек.

МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о не менее пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "вводом войск НАТО".

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