Зеленский прокомментировал заявление Лероса об исключении из фракции "Слуги народа"

"У меня нет никаких приказов, у меня нет реакции на взяточников и предателей этой страны, и мне все равно, из какой они партии".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление нардепа Гео Лероса об исключении последнего из фракции "Слуги народа".

Лерос сообщал, что был исключен якобы по указанию президента.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет реакции на взяточников и предателей этой страны, и мне все равно, из какой они партии", - заявил президент во время общения с прессой на Харьковщине.

Напомним, что вчера Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа". Фракция собрала более 70% подписей за исключение нардепа за критику президента.

Нардеп "СН" Ирина Верещук в комментарии LB.ua сообщила, что триггером такого решения стало сегодняшнее заявление Лероса, в котором он критиковал президента.

В частности, Лерос во время выступления с трибуны ответил на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о "микробах" в партии СН.

Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа" заявил, что некоторые люди забыли, для чего попали в парламент. "Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы".

Лерос же заявил, что "Зеленский слился со старой системой".

"Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", - заявил Лерос.

Ранее Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.