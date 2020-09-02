Зеленский прокомментировал заявление Лероса об исключении из фракции "Слуги народа"

"У меня нет никаких приказов, у меня нет реакции на взяточников и предателей этой страны, и мне все равно, из какой они партии".

Зеленский прокомментировал заявление Лероса об исключении из фракции "Слуги народа"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление нардепа Гео Лероса об исключении последнего из фракции "Слуги народа".

Лерос сообщал, что был исключен якобы по указанию президента.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет реакции на взяточников и предателей этой страны, и мне все равно, из какой они партии", - заявил президент во время общения с прессой на Харьковщине.

Напомним, что вчера Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа". Фракция собрала более 70% подписей за исключение нардепа за критику президента.

Нардеп "СН" Ирина Верещук в комментарии LB.ua сообщила, что триггером такого решения стало сегодняшнее заявление Лероса, в котором он критиковал президента.

В частности, Лерос во время выступления с трибуны ответил на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о "микробах" в партии СН.

Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа" заявил, что некоторые люди забыли, для чего попали в парламент. "Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы".

Лерос же заявил, что "Зеленский слился со старой системой".

"Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", - заявил Лерос.

Ранее Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.

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