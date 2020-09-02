Рада в первом чтении одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ

Законопроект расширяет за счет ОТГ список объектов, где могут быть образованы ВГА.

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3913 о создании военно-гражданских администраций в ОТГ на прифронтовых территориях в случае, если Центральная избирательная комиссия установила невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Законопроект поддержали 240 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Документ предлагает внести изменения в законы "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине" и определить основания создания военно-гражданских администраций ОТГ. Законопроект расширяет за счёт ОТГ список объектов, где могут быть созданы ВГА.

Согласно законопроекту, "военно-гражданские администрации объединенных территориальных громад согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных громад могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

9 августа ЦИК заявила о невозможности проведения выборов в 18 теробщинах вблизи линии соприкосновения.

О вероятности того, что выборы не смогут состояться в некоторых прифронтовых населенных пунктах, еще в июле во время круглого стола "Новое административно-территориальное устройство Украины" в Институте Горшенина сообщила нардеп, глава подкомитета по вопросам выборов Алина Загоруйко.

30 июля ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям - относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.

На заседании 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

11 августа в ЦИК предположили, что что при определенных условиях выборы вблизи линии соприкосновения могут произойти.