Арахамия о Леросе: "Мы ему фактически помогли не потерять мандат"

Глава фракции "Слуга народа" отрицает, что Зеленский требовал исключить Лероса.

Арахамия о Леросе: "Мы ему фактически помогли не потерять мандат"
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отрицает, что президент Украины Владимир Зеленский звонил и требовал исключить Гео Лероса из фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Нет, это неправда (о звонке президента, - ред.)... У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - заявил Арахамия.

По его словам, Лерос уже полгода критиковал главу государства, однако фракция в это не вмешивалась.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - сказал Арахамия.

Нардеп также отметил, что Лерос шел по избирательному списку партии, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы депутатский мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции", - отметил Арахамия.

Напомним, вчера Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" после критики президента Владимира Зеленского.

Ранее "Слуга народа "собрала более 70% подписей за исключение нардепа из фракции за критику президента.

9 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти. В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео, и обвинил Лероса в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была "спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады", а у Лероса "был личный мотив". Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом".

Президент Владимир Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.

В августе Лерос заявил, что неизвестные сожгли его автомобиль, припаркованный у дома.

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