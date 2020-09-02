Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем самочувствии

Нардеп заявила, что кризисное состояние удалось пережить.

Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем самочувствии
Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние от начала заболевания коронавирусом.

Об этом депутат рассказала в Facebook.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни" , - написала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал ее во время болезни.

"Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека, - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему небезразличны мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", - отметила Тимошенко.

Напомним, в конце августа у Тимошенко обнаружили коронавирус. Состояние политика оценивали как тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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