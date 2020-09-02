Экс-директора "Киевзеленстроя", подозреваемого в причастности к хищению почти 78 млн грн, отпустили на поруки нардепов

СМИ сообщают, что за Михаила Наконечного поручились однопартийцы из ОПЗЖ.

Высший антикоррупционный суд 1 сентября избрал меру пресечения бывшему директору "Киевзеленстроя", подозреваемому в причастности к хищению почти 78 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья ВАКС применила к бывшему директору КО «Киевзеленстрой» меру пресечения в виде личного поручительства. Поручители - пятеро народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва", - сказано в сообщении.

По информации издания "Слово і діло", речь идет о Михаиле Наконечном. Его поручителями выступили депутат от группы "Доверие" Борис Приходько и четверо нардепов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": Григорий Мамка, Александр Лукашев, Анатолий Бурмич и Владимир Мороз.

Как известно, Наконечный является членом политсовета киевской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее ВАКС арестовал бывшего внештатного советника генерального директора "Киевзеленстроя". Мера пресечения избрана с альтернативой внесения залога в размере 21,02 млн грн.