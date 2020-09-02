Неизвестные напали на нардепа Полякова

Ночью 2 сентября в Киеве неизвестные избили исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Антона Полякова. Полиция открыла уголовное производство.

Действия неизвестных квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Согласно сообщению пресс-службы столичной полиции, сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Украины поступило утром 2 сентября.

"По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - информируют правоохранители.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся разыскные мероприятия для установления и задержания причастных к этому уголовному преступлению лиц.

OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что двое неизвестных избили Полякова, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников. Отмечается, что медики оказали пострадавшему нардепу помощь на месте и не госпитализировали.

Согласно данным электронной регистрации, Поляков утром пришел на пленарное заседание Рады.

Напомним, 15 ноября 2019 года фракция "Слуги народа" решила исключить из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Нардепы официально покинули фракцию 3 декабря.

Ранее нардеп Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. Он также обвинял нового лидера президентской политсилы Александра Корниенко в продаже мест в округах.