Академику Юхновскому исполнилось 95 лет

По случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко.

Академику Юхновскому исполнилось 95 лет
Фото: gazeta.ua

Выдающемуся украинскому ученому, академику Игорю Юхновскому исполнилось 95 лет.

Игорь Рафаилович Юхновский - украинский физик-теоретик. Доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины, народный депутат Украины I-IV созывов, почетный гражданин Львова, Герой Украины. Также Юхновский является почетным директором Института физики конденсированных систем НАН Украины, почетным доктором Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины, доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко и университета "Львовская Политехника". Один из участников инициативной группы "Первого декабря".

Родился 1 сентября 1925 года в с. Княгинино Ровенской области.

В 1990 году Юхновский был избран

депутатом Верховной Рады Украины. В парламенте возглавлял оппозицию как глава Народной Рады.

Игорь Юхновский возглавлял украинский парламент во время принятия Акта о провозглашении независимости Украины 1991 года. При президентстве Виктора Ющенко руководил Украинским институтом национальной памяти.

В 1991 году был кандидатом в Президенты Украины, но набрал 554719 голосов, или 1,74%.

На торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете 16 июля 2020-го Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко.

По случаю Дня независимости президент Владимир Зеленский наградил Юхновского орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

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