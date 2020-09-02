Меркель озвучила позицию по достройке газопровода "Северный поток-2"

Правительство Германии поддерживает завершение строительства роSSийского трубопровода "Северный поток-2", который прокладывается по дну Балтийского моря.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает немецкое издание Handelsblatt.

По словам канцлера, газопровод должен быть достроен. Она также отметила, что Берлин считает санкции США относительно газопровода экстерриториальными и противозаконными.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США , неправомерными", - сказала она во вторник в ходе визита в Штральзунд.

Напомним, 27 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила в защиту строительства газопровода "Северный поток-2".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что "Северный поток-2" увеличивает зависимость Европы от поставок роSSийского газа.

Раніше Сполучені Штати Америки посилили тиск на європейські та, зокрема, німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік-2".