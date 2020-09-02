Стефанчук: назревает смена министров экономики и финансов

Окончательные кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что такая ситуация назревает ... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", - сказал Стефанчук.

Он уточнил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

"Все будет зависеть от одного - насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", - пояснил вице-спикер парламента.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.