Стефанчук: назревает смена министров экономики и финансов

Окончательные кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

Стефанчук: назревает смена министров экономики и финансов
Фото: Анна Стешенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что такая ситуация назревает ... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", - сказал Стефанчук.

Он уточнил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

"Все будет зависеть от одного - насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", - пояснил вице-спикер парламента.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

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