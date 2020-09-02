В Кабмине решили "перезагрузить" переговоры о свободной торговле с Турцией

Ожидается, что в случае запуска зоны свободной торговли торговый оборот между странами достигнет $10 млрд в год.

Министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил о намерении Украины и Турции перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с министром Турции Русхаром Пекджаном во вторник, передает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня наша цель - перезагрузить длительные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ", - приводит слова Петрашко пресс-служба министерства.

Как сообщили в Минэкономики, 28 августа Турция уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров.

Ожидается, что в случае запуска зоны свободной торговли торговый оборот между странами достигнет $10 млрд в год.

Переговоры о ЗСТ между Украиной и Турцией продолжаются уже длительное время. Так в марте 2019 года сообщалось, что переговоры между двумя странами по этому вопросу находятся на завершающем этапе.

3 июля этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в этом году.