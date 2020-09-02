В правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Сотрудники Национальной полиции задержали возле административных зданий в центре Киева мужчину с предметом, похожим на гранату.

Об этом сообщает

пресс-служба Нацполиции Киева .

"Во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств. Похожий на гранату предмет изъяли. Его отправят на экспертизу.

"Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - сообщили в Нацполиции.