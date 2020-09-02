В правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой
Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.
Сотрудники Национальной полиции задержали возле административных зданий в центре Киева мужчину с предметом, похожим на гранату.
Об этом сообщает
пресс-служба Нацполиции Киева.
"Во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.
Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств. Похожий на гранату предмет изъяли. Его отправят на экспертизу.
"Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - сообщили в Нацполиции.
Напомним, вчера в Коростенском районе Житомирщины во время движения грузового поезда, которым перевозились нефтепродукты из Беларуси, были подорваны железнодорожные пути. Обошлось без жертв, поезд и груз остались невредимыми. В СБУ действия злоумышленников квалифицировали как теракт.