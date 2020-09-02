В правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

В правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой
Фото: Патрульна поліція Києва

Сотрудники Национальной полиции задержали возле административных зданий в центре Киева мужчину с предметом, похожим на гранату.

Об этом сообщает

пресс-служба Нацполиции Киева.

"Во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств. Похожий на гранату предмет изъяли. Его отправят на экспертизу.

"Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, вчера в Коростенском районе Житомирщины во время движения грузового поезда, которым перевозились нефтепродукты из Беларуси, были подорваны железнодорожные пути. Обошлось без жертв, поезд и груз остались невредимыми. В СБУ действия злоумышленников квалифицировали как теракт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси задержали члена Координационного совета оппозицииВ Беларуси задержали члена Координационного совета оппозиции
В Минске задержали более 140 участников марша (обновлено)В Минске задержали более 140 участников марша (обновлено)
В Минске силовики задержали десятки журналистовВ Минске силовики задержали десятки журналистов
Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителейВо время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозицииВ Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Белорусские пограничники задержали украинца по запросу РФБелорусские пограничники задержали украинца по запросу РФ
В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и ТурцииВ Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции
В Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данныеВ Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данные
Во Львове бывшего полицейского задержали по подозрению в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода"Во Львове бывшего полицейского задержали по подозрению в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода"
В Бресте во время протестов задержали украинцаВ Бресте во время протестов задержали украинца
Последние новости
Подгружаем последние новости