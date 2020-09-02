Руководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с Израилем
Официальный представитель ОАЭ в ответ на слова Хаменеи заявил, что "такая риторика является контрпродуктивной для мира в регионе".
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что Объединенные Арабские Эмираты предали исламский мир и палестинцев, достигнув соглашения о нормализации отношений с Израилем.
Об этом сообщает Aljazeera.
"Конечно, измена ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме всегда будут помнить. Они позволили сионистскому режиму войти в регион и забыли о Палестине. Объединенные Эмираты подвергнуты позору навеки ... Надеюсь, они проснутся (однажды) и осознают то, что сделали", - сказал Хаменеи.
Официальный представитель ОАЭ в ответ на слова Хаменеи заявил, что "такая риторика является контрпродуктивной для мира в регионе".
"Путь к миру и процветанию лежит не через подстрекательство и разжигание ненависти", - сказал представитель министерства иностранных дел ОАЭ Джамаль аль-Мушарах.
Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о нормализации отношений между странами. В совместном заявлении президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Как результат, Израиль заморозит планы аннексии территорий на западном берегу Иордана.
29 августа Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет. Теперь частные лица и компании из ОАЭ могут заключать соглашения с гражданами и компаниями Израиля, вести с ними финансовую и коммерческую деятельность.