Руководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с Израилем

Официальный представитель ОАЭ в ответ на слова Хаменеи заявил, что "такая риторика является контрпродуктивной для мира в регионе".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что Объединенные Арабские Эмираты предали исламский мир и палестинцев, достигнув соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщает Aljazeera.

"Конечно, измена ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме всегда будут помнить. Они позволили сионистскому режиму войти в регион и забыли о Палестине. Объединенные Эмираты подвергнуты позору навеки ... Надеюсь, они проснутся (однажды) и осознают то, что сделали", - сказал Хаменеи.

Официальный представитель ОАЭ в ответ на слова Хаменеи заявил, что "такая риторика является контрпродуктивной для мира в регионе".

"Путь к миру и процветанию лежит не через подстрекательство и разжигание ненависти", - сказал представитель министерства иностранных дел ОАЭ Джамаль аль-Мушарах.

Напомним, что 13 августа Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о нормализации отношений между странами. В совместном заявлении президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Как результат, Израиль заморозит планы аннексии территорий на западном берегу Иордана.