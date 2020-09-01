Зеленский уволил посла Украины в Перу

О причинах увольнения дипломата не сообщается.

Зеленский уволил посла Украины в Перу
Фото: peru.mfa.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Тумасова с должности посла Украины в Республике Перу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Тумасов освобожден, начиная с сегодняшнего дня, 1 сентября.

"Освободить Тумасова Игоря Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Перу", - говорится в указе №369/2020, опубликованном на сайте главы государства.

О причинах увольнения дипломата не сообщается.

Игорь Тумасов был назначен послом Украины в Перу в июне 2018 года. Ранее дипломат занимал должности советника посольства Украины в Аргентине и генерального консула Украины в Рио-де-Жанейро, советника Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины.

В 2015-2017 годах Тумасов занимал должность начальника отдела стран Южной Америки департамента Америки Министерства иностранных дел Украины.

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