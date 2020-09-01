Зеленский назначил Стефанишину главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанинишину главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. В то же время глава государства уволил Вадима Пристайко с поста главы Комиссии.

Соответствующий указ №370/2020 от 1 сентября обнародован на сайте президента.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - говорится в указе.

Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач комиссии - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышения эффективности выполнения приоритетных задач по достижению критериев, необходимых для членства в НАТО.