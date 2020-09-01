Волкер стал топ-менеджером компании, которая работает на железнодорожном рынке в Украине

BGS Rail - украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services, которая входит в состав Avia Solutions Group.

Волкер стал топ-менеджером компании, которая работает на железнодорожном рынке в Украине
Фото: twitter

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 гг Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail.

Об этом пишет ЦТС.

В компании сообщили, что с 1 сентября Курт Волкер также будет работать советником главы и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

Ожидается, что присутствие Волкера поможет BGS Rail "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции, и будет способствовать созданию новых рабочих мест на украинском рынке", а также расширит глобальный охват Avia Solutions Group и укрепит позиции BGS Rail на рынка.

BGS Rail - украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) - международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group.

BGS работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Германии, РоSSии и Украине (в аэропортах "Борисполь", "Киев", "Одесса" и "Львов"). В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги железнодорожных грузоперевозок в Украине.

BGS Rail предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна. С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов.

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