Порошенко о годовщине Соглашения об ассоциации: "Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с ЕС"

Три года назад вступило в силу в полном объеме Соглащение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Каждая годовщина, связанная с Соглашением об ассоциации, является особой возможностью вспомнить весь сложный путь и совместные усилия для достижения успеха - написал в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе ЕС .

"Сразу в памяти всплывают и героические месяцы Евромайдана, и предательство Януковича и его клики, и двойное подписание документа, и жесткие дискуссии с россиянами об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и активная борьба РоSSии в европейских столицах для предотвращения ратификации Соглашения, и синхронная ратификация документа в Верховной Раде и Европарламенте, и кризис нидерландского референдума, и наш общий с лидерами ЕС поиск выхода из той, казалось, абсолютной безысходности", - напоминает Порошенко.

"Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моментах чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация - я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего", - пишет пятый президент.

Он отмечает, что насущной задачей власти является обеспечение надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации, углубление интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза и достижение критериев членства нашего государства в ЕС . "Без профессиональной компетентной системной работы всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса достичь успеха невозможно", - убежден Порошенко.

"Власть должна прекратить искать пути осуществления ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС , а вместо этого начать амбициозный диалог с партнерами по масштабному обновлению Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".