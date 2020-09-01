Бывший заместитель главы СБУ возглавил департамент безопасности Нацбанка

Коновалов более десяти лет занимался вопросами безопасности в коммерческих банках.

Бывший заместитель главы СБУ возглавил департамент безопасности Нацбанка
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк назначил директором департамента безопасности Игоря Коновалова, бывшего заместителя главы СБУ и первого руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

Коновалов сменил на этом посту Александра Скомаровского, возглавлявшего департамент последние пять лет (после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко - в статусе исполняющего обязанности).

Он будет отвечать за предотвращение правонарушений в НБУ, охрану объектов центробанка и киберзащиту. "Учитывая многолетний опыт господина Игоря Коновалова в системе обеспечения комплексной системы безопасности в финансовой сфере, я уверен, что он сможет осовременить систему безопасности Национального банка и поднять ее на качественно новый уровень", - прокомментировал это назначение Шевченко.

Коновалов был заместителем главы СБУ в 2005 и 2007 годах. В 2006 году возглавлял Госспецсвязи. Затем был руководителем управления архитектуры и проектов информационной безопасности "Райффайзен банк Аваль" (2008-2010), заместителем главы Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками (2011), заместителем начальника управления безопасности Сбербанка (2011 - 2015) и директором Департамента банковской безопасности государственного АБ "Укргазбанк" (2015 - 2020), где до недавнего времени работал и Шевченко.

В июле-августе 2020 года Коновалов был руководителем по вопросам банковской безопасности Департамента безопасности НБУ.

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