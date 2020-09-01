В Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИ

Большинство работников переведены на дистанционную форму работы.

В Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИ
Фото: facebook/Михайло Волинець

В Министерстве энергетики после завершения конкурса на замещение вакантных должностей среди персонала возросло количество количество больных COVID-19.

Сейчас в министерстве уже больше 10 больных сотрудников. Большинство работников переведены на дистанционную форму работы, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил источник в Министерстве, на конкурс по замещению вакантных должностей было подано более 700 заявок. При оформлении документов и прохождении экзаменов люди длительное время вынуждены были находиться в ограниченном пространстве с нарушением санитарных норм. В результате на днях в министерстве обнаружили заболевание сразу у нескольких лиц, общавшихся с кандидатами и занимавшихся оформлением документов. Ситуация распространились и по другим подразделениям.

В Министерстве ситуацию не разглашают, однако 28 августа на сайте ведомства был опубликован Приказ об отмене ранее объявленных конкурсов.

Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. В частности, заразились 23 народных депутата и семь сотрудников аппарата Рады.

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