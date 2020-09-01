ВСП отказался отстранить судью Вовка (обновлено)

Ходатайство генпрокурора вернули ей без удовлетворения.

ВСП отказался отстранить судью Вовка (обновлено)
Фото: Ukranews.com

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, как того требовали Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает "Слідство Інфо" со ссылкой на постановление ВСП.

"Ходатайство Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения", - говорится в документе.

Обновление. В пресс-службе ВСП пояснили, что вернули ходатайство Венедиктовой из-за того, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало новые "пленки ОАСК" о возможных связях судьи Вовка с ВСП. В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов. По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Также ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Позднее руководитель аппарата ОАСК вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

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