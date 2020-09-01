"Слуга народа" собрала более 70% подписей за исключение Лероса из фракции

Нардепы "Слуги народа" начали сбор подписей за исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

Сейчас собрано уже более 70% необходимых голосов, сообщила в комментарии LB.ua нардеп Ирина Верещук.

"Я видела такие подписные листы и видела в своей группе в том числе. То, что я успела увидеть, - так как я подошла к руководителю фракции, спросила, действительно ли это подписные листы, которое выдает руководство фракции, - он подтвердил: действительно, это подписные листы. Говорят, что сейчас речь идет о 70% фракции", - отметила Верещук.

По ее мнению, триггером такого решения стало сегодняшнее заявление Лероса, в котором он критиковал президента.

Сегодня после открытия четвертой сессии парламента Лерос во время выступления с трибуны ответил на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о "микробах" в партии СН.

Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа" заявил, что некоторые люди забыли, для чего попали в парламент. "Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы".

Лерос же заявил, что "Зеленский слился со старой системой".

"Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", - заявил Лерос.

Напомним, что 9 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти. В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео, и обвинил Лероса в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко. Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была "спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады", а у Лероса "был личный мотив". Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом". Президент Владимир Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.

В августе Лерос заявил, что неизвестные лица сожгли его авто.