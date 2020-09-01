ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали 829 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца августа СММ ОБСЕ зафиксировала в целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

СММ ОБСЕ зафиксировала в том числе 148 взрывов, 2 неопределенных пролетевших боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов.

Так, с вечера 29 до вечера 30 августа миссия зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня. Все выстрелы из стрелкового оружия в юго-восточной части неподконтрольного правительству Луганска оценены как учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В сводках штаба ООС за этот период сказано, что боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Марьинки украинские воины заметили несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Данные различаются потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.

Напомним, с 27 июля, согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы, в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня. Боевики регулярно его нарушают. Однако с начала перемирия в результате обстрелов не погиб и не получил ранения ни один украинский военный.