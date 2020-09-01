“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси

“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси

Протесты в Беларуси длятся уже три недели и 1 сентября, потерявшие терпение белорусы вышли на самую крупную забастовку в истории своей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко реагирует на подобные проявления демократии и говорит о том, что не допустит, "чтобы его страну порезали на куски".

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это… Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что больше всего его беспокоит не власть, а жизнь народа. По словам Лукашенко, после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее в Украине "будет цветочками".

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", – заявил Лукашенко.

Напомним, 1 сентября в Беларуси бастуют такие крупные предприятия как БелАЗ, «Беларуськалий», МТЗ, «Гродно Азот», а также многие другие субъекты крупного, среднего, а также малого бизнеса. Работники магазинов, кафе, баров и ресторанов, салонов красоты, салонов печати, СТО, языковой школы, спортклубов не вышли на работу, таким образом протестуя против сфальсифицированных результатов выборов в стране.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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