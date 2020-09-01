В Болгарии прекратили расследование покушения на бизнесмена Гебрева, отравленного похожим на "Новичок" веществом

Прокуратура Болгарии прекратила расследование покушения на бизнесмена Емельяна Гебрева, вероятно, отравленного нервно-паралитическим веществом, похожим на роSSийский "Новичок". Причина такого решения не называется, однако оно могло быть принято из-за отказа Москвы помогать расследованию, передает Радио Свобода.

Гебрев - торговец оружием, покушение на него произошло в 2015 году. Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению группы расследователей Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры роSSийской военной разведки генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов. Сергеев мог впоследствии участвовать в покушении на бывшего начальника кадровой службы ГРУ Сергея Скрипаля, предполагают расследователи.

В постановлении о прекращении расследования прокуратура ссылается на две статьи Уголовно-процессуального кодекса Болгарии, рассказал Гебрев болгарской службе Радио Свобода. Одна предусматривает приостановку в расследовании, если у следствия нет доступа к подозреваемым, что может помешать установлению истины. Другая указывает на ожидание правовой помощи от других стран. РоSSия ее следствию не оказывает.

В открытом письме, обнародованном в конце июля, Гебрев заявил, что расследование его дела умышленно тормозится. Он считает, что следствие опасается "геополитических последствий" расследования.

В конце августа специалисты немецкой клиники "Шарите", которые лечат роSSийского политика Алексея Навального, запросили в Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.

Представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева заявила Радио Свобода, что временное прекращение расследования не означает его завершения.

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.