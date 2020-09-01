Закрытие границ не нанесло ущерба Украине – Шмыгаль

Украина не понесла убытков вследствие закрытия границ для граждан других государств. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на программе "Завтрак с 1+1", сообщает Укринформ.



"Ущерба нет. 21 тысяча иностранцев заехала в Украину с момента закрытия по состоянию на вчера, по данным Пограничной службы. Поэтому это большое количество. Единственное что - за каждого из этих людей, кто въехал, есть кто-то ответственный: либо бизнес, либо дипломаты, либо учебные заведения. То есть все эти люди въезжают, они делают тесты, они находятся под контролем одного из официальных украинских юридических или физических лиц, если это родственники", - рассказал глава правительства.



Он отметил, что Украина не одна приняла такое решение: "Вслед за нами решения о закрытии границ начали принимать другие европейские страны - Венгрия, другие страны рассматривают сейчас эту возможность".



По словам премьер-министра, цель этого решения - остановить импорт коронавируса в Украину. "То есть мы боремся внутри страны с разрывом цепочек на локальных уровнях, но огромное количество людей сюда приезжает, есть туристы, которые приезжают и неконтролируемо находятся в стране, не соблюдая те необходимые меры, которые нужно соблюдать. Поэтому одна из мер адаптивного карантина - это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев, для того, чтобы остановить эту цепочку", - пояснил он.



В то же время на уточняющий вопрос, когда же государственные границы для иностранцев снова откроют, глава правительства ответил: "Когда у нас начнется спад, когда мы пройдем пик заболеваемости".



По словам Д.Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине ежедневно COVID-19 заболевает от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. "По расчетам и прогнозам, к концу сентября- началу октября эта цифра возрастет до трех тысяч заболевших ежедневно. Это загруженность больниц более чем на 80%", - подчеркнул премьер-министр.



По его словам, границы для иностранцев будут открыты, "когда в течение двух недель будет происходить уменьшение прироста заболевших, какое-либо".



"Но пока границы закрыты до конца сентября. Если будет снижение, откроем быстрее, если не будет - будем принимать отдельное решение - открывать либо продлеваать их закрытие", - отметил премьер-министр.



Как сообщалось, 27 августа Кабинет министров принял решение запретить на месяц въезд иностранцев в Украину с 00:00 28 августа 2020 года, за некоторыми исключениями для ряда лиц.



