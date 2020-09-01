Закрытие границ не нанесло ущерба Украине – Шмыгаль

Закрытие границ не нанесло ущерба Украине – Шмыгаль

Украина не понесла убытков вследствие закрытия границ для граждан других государств. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на программе "Завтрак с 1+1", сообщает Укринформ.

"Ущерба нет. 21 тысяча иностранцев заехала в Украину с момента закрытия по состоянию на вчера, по данным Пограничной службы. Поэтому это большое количество. Единственное что - за каждого из этих людей, кто въехал, есть кто-то ответственный: либо бизнес, либо дипломаты, либо учебные заведения. То есть все эти люди въезжают, они делают тесты, они находятся под контролем одного из официальных украинских юридических или физических лиц, если это родственники", - рассказал глава правительства.

Он отметил, что Украина не одна приняла такое решение: "Вслед за нами решения о закрытии границ начали принимать другие европейские страны - Венгрия, другие страны рассматривают сейчас эту возможность".

По словам премьер-министра, цель этого решения - остановить импорт коронавируса в Украину. "То есть мы боремся внутри страны с разрывом цепочек на локальных уровнях, но огромное количество людей сюда приезжает, есть туристы, которые приезжают и неконтролируемо находятся в стране, не соблюдая те необходимые меры, которые нужно соблюдать. Поэтому одна из мер адаптивного карантина - это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев, для того, чтобы остановить эту цепочку", - пояснил он.

В то же время на уточняющий вопрос, когда же государственные границы для иностранцев снова откроют, глава правительства ответил: "Когда у нас начнется спад, когда мы пройдем пик заболеваемости".

По словам Д.Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине ежедневно COVID-19 заболевает от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. "По расчетам и прогнозам, к концу сентября- началу октября эта цифра возрастет до трех тысяч заболевших ежедневно. Это загруженность больниц более чем на 80%", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, границы для иностранцев будут открыты, "когда в течение двух недель будет происходить уменьшение прироста заболевших, какое-либо".

"Но пока границы закрыты до конца сентября. Если будет снижение, откроем быстрее, если не будет - будем принимать отдельное решение - открывать либо продлеваать их закрытие", - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, 27 августа Кабинет министров принял решение запретить на месяц въезд иностранцев в Украину с 00:00 28 августа 2020 года, за некоторыми исключениями для ряда лиц.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси
Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправленийКиевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений
В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отраслиШмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
Шмыгаль прибыл на Донеччину с рабочим визитомШмыгаль прибыл на Донеччину с рабочим визитом
США заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границСША заявили о перехвате 6 роSSийских самолетов возле своих границ
Шмыгаль: "Ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс."Шмыгаль: "Ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс."
Венгрия закрывает границы из-за коронавирусаВенгрия закрывает границы из-за коронавируса
Тунис закрыл границы для украинцевТунис закрыл границы для украинцев
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости