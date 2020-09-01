Рада разрешила индексировать размер алиментов во внесудебном порядке
Верховная Рада (ВР) приняла закон, по которому ежегодную индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание алиментов с должника исполнители смогут осуществлять без обращения взыскателя в суд.
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Авторы законопроекта –
Принятый сегодня закон дает возможностиь такой индексации во внесудебном порядке. “Исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов”, – гласят изменения в закон
При этом, индексация размера алиментов производится исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке (если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка).
“Ежегодное вычисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, позволяет оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей в всестороннем духовном и физическом развитии, а также для обеспечения надлежащего уровня жизни, питания, воспитания”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту №3112.
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