Рада разрешила индексировать размер алиментов во внесудебном порядке

Рада разрешила индексировать размер алиментов во внесудебном порядке

Верховная Рада (ВР) приняла закон, по которому ежегодную индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание алиментов с должника исполнители смогут осуществлять без обращения взыскателя в суд.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 1 сентября 2020 года.

Проект Закона №3112 “О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)” поддержали во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками 321 народный депутат

Авторы законопроекта – Юлия Диденко, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (“Слуга народа”) и другие поясняют, что хотя норма об индексации алиментов, назначенных судом “в твердой денежной сумме” закреплена в Семейном кодексе (ст. 184) уже более 14 лет, однако отсутствие механизма ее реализации приводит к тому, что вопрос об индексации алиментов можно решить только в судебном порядке.

Принятый сегодня закон дает возможностиь такой индексации во внесудебном порядке. “Исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов”, – гласят изменения в закон "Об исполнительном производстве". Индексация проводится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

При этом, индексация размера алиментов производится исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке (если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка). 

“Ежегодное вычисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, позволяет оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей в всестороннем духовном и физическом развитии, а также для обеспечения надлежащего уровня жизни, питания, воспитания”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту №3112.

Фото: ICTV


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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