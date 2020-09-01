Судьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводе

Дело передано на новое автораспределение.

Фото: Lb.ua

Коллегия судей Приморского районного суда Одессы удовлетворила ходатайство адвокатов Сергея Стерненко относительно отвода судей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ходатайство об отводе судей подал один из адвокатов Стерненко Николай Ореховский. Как сообщает издание "Ґрати", суд должен был спросить обвиняемого, хочет ли он, чтобы дело слушали трое судей или один судья. Но автораспределение определило сразу коллегию судей, что, по мнению адвоката, указывает на вмешательство в систему автоматизированного документооборота и неправомерное распределение дела.

Фото: Lb.ua

Коллегия судей, в состав которой входили судьи Анжелика Русева, Ирина Цыб и Лариса Ершова, удовлетворила ходатайство адвокатов Стерненко сегодня. Таким образом дело передадут на новое автораспределение.

Кроме того, сегодня адвокаты подали заявление о преступлении в связи с попыткой четвертого нападения на Стерненко. Об этом говорится на странице юридической компании «Миллер» в Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

«Вчера, 31.08.2020 года, возле здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50 два человека пытались облить Сергея Стерненко неизвестной жидкостью из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении. Их задержали. Однако на месте преступления присутствовал третий человек, который снимал все на видео и не пытался убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента».

Также под Верховным Судом в Киеве состоялась акция, участники которой требовали возвращения судебного разбирательства из Одессы в Киев .

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Адвокаты Стерненко при новых обстоятельствах опасности будут ходатайствовать сегодня же перед Верховным Судом о возвращении рассмотрения дела по существу в Киев ", - добавили на странице организаторов акции в Facebook.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него нападал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

15 июня Стерненко назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. 6 августа Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на ночной домашний арест. Срок пресечения истек в связи с завершением срока досудебного расследования.

13 августа Сергей Стерненко сообщил, что дело направили в Приморский суд Одессы. По словам Стерненко, рассмотрение дела в Одессе опасно из-за вероятности нападений на него.