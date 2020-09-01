НАБУ обнародовало новые "пленки ОАСК" о возможных связях судьи Вовка с ВСП

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые материалы так называемых "пленок Окружного административного суда города Киева ", касающиеся возможных связей главы ОАСК Павла Вовка с Высшим советом правосудия.

Материалы прослушивания и их расшифровка опубликованы на сайте НАБУ.

"НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда г. Киева , главы Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц в совершении ряда преступлений, как то: создание и участие в преступной организации; захват государственной власти; злоупотребление влиянием; вмешательство в деятельность государственных деятелей и создание искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов", - говорится в сообщении.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добропорядочный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Так, глава ОАСК мог организовать подачу поддельных жалоб в ВРП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили «неудобные» для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

В частности, в материалах разговоров человек с голосом, похожим на голос руководителя ОАСК, обсуждает с судьей необходимость открытия дисциплинарного производства по жалобе на судью ОАСК Ярославу Добрянскую.

В этой же беседе он заявляет о необходимости отказать в открытии производства по жалобе на другую судью ОАСК Анну Кузьменко. Позже ВСП действительно отказал в открытии производства в отношении судьи Кузьменко.

На других материалах прослушивания детективы НАБУ зафиксировали, как глава ОАСК хвалится достигнутыми им договоренностями о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которыми выносились решения о запрете митингов на Майдане в 2013 году, в частности Богдана Санина.

Кроме того, Вовк якобы имел договоренности о "спасении" от дисциплинарной ответственности его заместителя Евгения Аблова.

Напомним, 17 июля сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Позже руководитель аппарата ОАСК вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.

Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему передадут повестку законно. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.