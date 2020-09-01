Правительство прогнозирует до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября

Результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине до конца сентября ежедневно будут фиксировать до 3 тысяч больных коронавирусом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября - начала октября эта цифра возрастет до 3000 больных ежедневно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%

Шмыгаль подчеркнул, что решение об ослаблении карантинных мероприятий можно будет принимать тогда, когда эпидемия пойдет на спад.

Напомним, по состоянию на утро 1 сентября в Украине 123 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 605 летальных, 57 802 пациента выздоровели.

Вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не ранее марта следующего года.