Правительство прогнозирует до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября

Результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%.

Правительство прогнозирует до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине до конца сентября ежедневно будут фиксировать до 3 тысяч больных коронавирусом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября - начала октября эта цифра возрастет до 3000 больных ежедневно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%

Шмыгаль подчеркнул, что решение об ослаблении карантинных мероприятий можно будет принимать тогда, когда эпидемия пойдет на спад.

Напомним, по состоянию на утро 1 сентября в Украине 123 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 605 летальных, 57 802 пациента выздоровели.

Вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не ранее марта следующего года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"
Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавирусаПравительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса
С 1 сентября изменяется режим работы КПВВ на ДонбассеС 1 сентября изменяется режим работы КПВВ на Донбассе
ЦИК объявила о старте с 5 сентября избирательного процесса местных выборовЦИК объявила о старте с 5 сентября избирательного процесса местных выборов
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Украина закроет свои границы до конца сентябряУкраина закроет свои границы до конца сентября
Ермак о перенесенной встрече советников "нормандской четверки": "Думаю, до 10 сентября она состоится"Ермак о перенесенной встрече советников "нормандской четверки": "Думаю, до 10 сентября она состоится"
Зеленский надеется, что война на Донбассе закончится до конца годаЗеленский надеется, что война на Донбассе закончится до конца года
С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в БеларусьС 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь
Журналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентябряЖурналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости