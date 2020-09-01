Под Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки Шкарлета

Фото: Lb.ua

Под Кабинетом Министров во вторник, 1 сентября, собрался митинг за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

По состоянию на 10:30 в нем участвовали несколько десятков человек, сообщил корреспондент LB.ua.

Организаторы акции назвали ее "линейкой" - как традиционное мероприятие 1 сентября в школах.

"Первый звонок не прозвенит в школах в этом году. Но прозвучит под Кабинетом Министров. Первого сентября мы проведем свою линейку, где будем требовать отставки Шкарлета", - говорится в сообщении на Facebook-странице организаторов акции "Зашкварлет".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

По мнению митингующих, Шкарлет не является компетентным для такой должности, кроме того, еще до назначения он попал в скандал с плагиатом в монографии.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.