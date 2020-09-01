Сытник: решение КСУ не означает прекращения моих полномочий или моего увольнения

"Мы работаем в штатном режиме: как директор НАБУ, так и НАБУ в целом".

Сытник: решение КСУ не означает прекращения моих полномочий или моего увольнения

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что решение Конституционного суда не повлияет на работу Бюро и его возможное увольнение с должности директора.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"На сегодняшний день ничего не изменилось, мы работаем в штатном режиме: как директор НАБУ, так и НАБУ в целом", - отметил Сытник.

Он отметил, что решение КС не было для него неожиданностью.

"Мы видели, каким образом проводятся решения через Конституционный суд, например, решение об отмене ответственности за незаконное обогащение. Решение об отмене полномочий НАБУ о возможности подачи исков в суд о признании сделок недействительными и многие другие. Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением - не удивлены", - сказал Сытник.

Он также отметил, что это впервые в истории Украины, когда Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не нормативного документа, а акта индивидуального действия.

"Раньше такого не было, и в этом была простая логика: Конституционный суд может рассмотреть, конечно, но при этом это не будет за собой тянуть никаких юридических последствий, так как акт индивидуального действия исчерпывается моментом его исполнения. То есть указ президента выдали, и после того, как я приступил к исполнению своих полномочий, этот указ фактически исчерпал свое действие. Его отмена абсолютно не означает прекращения моих полномочий или моего увольнения", - сказал директор НАБУ.

Напомним, 28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, выдавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и относительно принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Волоимир Зеленский должен выдать указ об увольнении Сытника.

Как известно, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в КС указ президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. Шестой президент Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционных поправок не поддержала Рада.

Сам Сытник связывал попытки его уволить с делом ПриватБанка. По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Иван Баканов.

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