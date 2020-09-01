?Экс-премьер Гончарук устроился на работу в аналитический центр

Алексей Гончарук стал аналитиком в неправительственной американской организации "Центр Евразия".

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук нашел себе новую работу - он войдет в команду "Eurasia Center" - аналитического центра в структуре американского Атлантического совета.

Об этом сообщил "Eurasia Center" в Twitter .

"Центр Евразия" имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нового выдающегося сотрудника. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019-2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", - говорится в сообщении.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

На сайте организации отмечается, что Гончарук является экспертом в политической, фискальной и структурной реформах.

"Центр Евразия" входит в состав Атлантического совета - неправительственной организации США , которая специализируется на международных отношениях. Организация была основана в США в 1961 году.

Напомним, самый молодой премьер-министр в истории Украины Гончарук успел поработать всего полгода (с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года). Затем Верховная Рада заменила его на вице-премьера Дениса Шмыгаля.

До назначения руководителем правительства Гончарук работал в аналитическом центре BRDO и в Офисе президента Украины (заместителем главы ОП).

После увольнения с должности Гончарук говорил о планах остаться в публичной политике.