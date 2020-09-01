Кабмин разрешил родителям самим выбирать форму обучения для своих детей

Стационарно или дистанционно: Кабмин разрешил родителям самим выбирать форму обучения для своих детей

Родители могут сами выбирать, как будут учиться их дети - стационарно или дистанционно. Об этом рассказал Денис Шмыгаль в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

Премьер поведал об особенностях начала нового учебного года. Так, в этом году начинают новый год с дистанционного обучения дети из регионов, которые попали в "красную" зону. Все остальные "цвета" учатся традиционно, начиная посещать школу с первого сентября. Конечно, во всех школах - обязательно соблюдение карантинных ограничений.

В то же время, Минобразования разрешило родителям самим выбирать форму обучения для своих детей, говорит премьер-министр. Итак, школьники могут учиться как в привычной форме, стационарной, так и дистанционно или экстерном. Все зависит только от воли родителей и от содержания их кошелька, конечно.

Стационарно или дистанционно: Кабмин разрешил родителям самим выбирать форму обучения для своих детей

"Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил премьер.

Кроме того, любой ребенок, заболев, может какой-то период учиться дистанционно. Ведь телевизионные уроки будут продолжать транслировать для всей Украины.

А для стационарного школьного обучения Кабмин выделяет регионам образовательную субвенцию, сообщил глава правительства. За эти средства можно закупить средства защиты в школе: маски, антисептики, моющие средства. Кроме того, Кабмин может выделить регионам дополнительные финансы из госбюджета.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым", - добавил глава правительства.

При этом он отметил, что правительство будет контролировать использование этих средств и проверять, насколько эффективно ими распорядились.

Денис Шмыгаль также отдельно остановился на функционировании высшей школы в этот период. В частности он сказал, что в вузах обучение будет происходить так же, как в средних школах. Правда, в "оранжевых" зонах запрещено стационарное обучение студентов в группах, превышающих 20 человек.

Между тем, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко вчера заявила, что власти не выделили школам ни копейки на приобретение средств индивидуальной защиты. Кому можно верить в этом государстве - неизвестно.


Марченко Любов, Тудей

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