Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений

Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений

Киевской таможней Государственной таможенной службы с начала года выявлено 105 фактов незаконного перемещения через границу Украины оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и спецсредств. Из них 91 – с помощью международных почтовых и экспресс-отправлений.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Facebook Киевской таможни Государственной таможенной службы.

“В итоге, из незаконного оборота Киевской таможней изъято: 297 товаров и 1 комплект военного назначения; 35 единиц холодного оружия; 10 патронов и 3 спецсредства”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что по выявленным фактам в правоохранительные органы таможней направлено 67 материалов о правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом. В настоящее время проводятся следственные действия в 32 уголовных производствах.

Напомним, в августе Киевской таможней Государственной таможенной службы в сотрудничестве с  управлением СБУ в Одесской области перекрыт канал поставки в Украину психотропного вещества МДМА в международном почтовом отправлении.

Фото: страница в Facebook Киевской таможни

Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений
Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений

Оксана Олейникова, КиевВласть

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