На Виннитчине будут судить одного из руководителей военной части за ущерб на 1,5 млн грн

По версии следствия, обвиняемый осуществил двойные выплаты денежной помощи, а также надбавок и премий к заработной плате.

На Виннитчине будут судить одного из руководителей военной части за ущерб на 1,5 млн грн
Фото: cow.org.ua

Заместителя начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ на Виннитчине будут судить за нанесение материального ущерба в размере 1,49 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, в период 2016-2019 годов, проходя военную службу на должности начальника финансово-экономической службы воинской части Воздушных сил ВСУ, обвиняемый небрежно отнесся к своим служебным обязанностям и допустил необоснованное начисление и выплату средств воинской части без приказа командира. В частности - осуществил двойные выплаты денежной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а также надбавок и премий к заработной плате.

"Таким образом, воинской части нанесен материальный ущерб в размере 1,49 млн грн", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Винницкий районный суд Винницкой области направлено обвинительное заключение относительно майора ВСУ. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса - "Небрежное отношение к военной службе". Фигуранту дела грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, двоих военнослужащих одной из военных частей на Львовщине и представителя коммерческой структуры будут судить за хищение и сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29.

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