В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"

Вместо "пакета малыша", после того, как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация.

С 1 сентября родители вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" смогут получить его денежную компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в форме пакета", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вместо "пакета малыша", после того как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация. Эти средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Получить денежную компенсацию смогут следующие категории:

граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша", могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев от рождения ребенка;

украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с ребенком проживают на территории Украины на законных основаниях (или приемные родители, опекуны) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним.

Для получения компенсации родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, сельского, поселкового, городского ОТГ.

При себе нужно иметь следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);

копию паспорта или идентификационного номера.

Напомним, правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов. 5000 гривень можно будет получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.

Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривень.