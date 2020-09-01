В Украине с 1 сентября изменяются правила получения "пакета малыша"
Вместо "пакета малыша", после того, как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация.
С 1 сентября родители вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" смогут получить его денежную компенсацию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в форме пакета", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, вместо "пакета малыша", после того как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация. Эти средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.
Получить денежную компенсацию смогут следующие категории:
- граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша", могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев от рождения ребенка;
- украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с ребенком проживают на территории Украины на законных основаниях (или приемные родители, опекуны) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним.
Для получения компенсации родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, сельского, поселкового, городского ОТГ.
При себе нужно иметь следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);
- копию паспорта или идентификационного номера.
Напомним, правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов. 5000 гривень можно будет получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.
Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривень.