Экс-президент Индии умер от осложнений COVID-19

Пранаб Мукерджи 10 августа лег на операцию по удалению тромба в головном мозге, а в больнице у него диагностировали коронавирус.

Бывший президент Индии 84-летний Пранаб Мукерджи умер в больнице после того, как ему диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил его сын Абхитджит.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец Пранаб Мукерджи умер, несмотря на все усилия врачей", - написал он в Twitter .

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

I thank all of You ? — Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 31, 2020

Как сообщает BBC, COVID-19 у Мукерджи диагностировали 10 августа, когда он лег на операцию по удалению тромба в головном мозге. После операции он впал в кому, а при обследовании врачи обнаружили у него легочную инфекцию, из-за которой развился септический шок.

Напомним, 2 августа министра внутренних дел Индии Амита Шаха госпитализировали с диагнозом COVID-19.

В конце июля Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, поскольку во второй по численности населения стране мира тогда зафиксировали почти 49 000 новых случаев заболевания.